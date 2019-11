Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 01.11.2019 bis 03.11.2019

Weimar (ots)

Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

In der Nacht von Freitag, 01.11.19, auf Samstag, 02.11.2019, wurden durch unbekannte Täter in Weimar insgesamt vier Bushaltestellen mit blauer Farbe beschmiert. Durch die Täter wurden vermutlich zuvor entleerte Eier mit Farbe gefüllt und gegen die Haltestellen geworfen. Darauf deuten zumindest die in zwei Bushaltestellen aufgefunden Eierschalen hin. Außerdem wurden auch Graffitis an den Haltestellen angebracht. Zeugenaussagen und mögliche Hinweise zu Tätern nimmt die PI Weimar unter der 03643/8820 jederzeit entgegen.

Diebstahl

Durch die Mithilfe eines Kollegen der bayerischen Polizei konnten am Samstag, dem 02.11.2019, zwei Diebstähle durch denselben Täter in Weimar beobachtet werden und schlussendlich der Täter gestellt werden. Der genannte Zeuge konnte bereits gegen 11:30 Uhr beobachten, wie ein für ihn auffällig gekleideter Mann eine Hose aus einem Bekleidungsgeschäft in der Marktpassage entwendete und anschließend floh. Zu diesem Zeitpunkt verlor der Zeuge den Täter jedoch zunächst aus den Augen. Als sich der Zeuge dann gegen 15:10 Uhr in der Filiale einer Bäckerei in Weimar aufhielt, fiel ihm der Täter der ersten Tat wieder ins Auge. Hier konnte er auch beobachten, wie sich der Täter ein Gebäckstück aus der Auslage entnahm und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Anschließend verständigte der Zeuge die PI Weimar und verfolgte den Mann fußläufig. Durch die Beschreibung des Zeugen und dem Einsatz von zwei Streifenwagen gelang es, den Täter im Bereich des Marktes in Weimar zu stellen. Die entwendete Hose war durch den Täter bereits an einer unbekannten Stelle entsorgt worden. Das entwendete Gebäckstück war durch ihn bereits verzehrt worden. Es konnten jedoch bei einer Durchsuchung der Sachen in der Geldbörse zwei Geldkarten der Mutter des Täters aufgefunden. Bei einem Telefonat mit dieser stellte sich heraus, dass der Täter auch diese Karten entwendet haben musste. Gegen den Täter wurden drei Anzeigen wegen Diebstahls erstattet und das gesamte Beutegut sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auf der L2155 zwischen Gutendorf und Bad Berka kam es am Samstag gegen 02:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer kam hier mit seinem VW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich hier mehrfach. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig aus diesem befreien. Ein 29-jähriger Beifahrer, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und war leicht verletzt. Nachdem er durch die Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit war, wurde mit dem ebenfalls leicht verletzten Fahrer des VWs ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergaben einen Atemalkoholwert von 1,87 prom. Der Fahrer sowie der Beifahrer wurden ins Klinikum verbracht, wo die weitere Versorgung, sowie eine Blutentnahme beim Fahrer stattfanden. Gegen den Fahrer des VWs wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet.

Radfahrer kontrolliert

Am Samstagmorgen wurde gegen 03:45 Uhr ein Radfahrer in der Gutenbergstraße in Weimar kontrolliert. Dieser fiel den Beamten auf, da er kein funktionierendes Licht am Fahrzeug hatte. Als der Radfahrer dann in der Kontrolle war, konnte Alkoholgeruch an ihm festgestellt werden. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab anschließend einen Wert von 1,78 prom. Der Radfahrer wurde anschließend als Beschuldigter im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr belehrt und eine Blutentnahme im Klinikum Weimar durchgeführt. Da es sich beim Radfahrer um einen französischen Staatsangehörigen ohne einen festen Wohnsitz in Deutschland handelte, wurde darüber hinaus durch die zuständige Staatsanwältin die Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro zur Sicherung des Strafverfahrens angeordnet.

Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet Weimar

In der Nacht von Samstag, 02.11.2019, auf Sonntag, 03.11.2019, wurden im Stadtgebiet Weimar verstärkt Fahrzeugkontrollen im Hinblick auf Alkohol- und Betäubungsmittelverstöße durchgeführt. Dabei konnten drei Verstöße festgestellt werden: Ein 19-jähriger Audi-Fahrer wurde bei einem durchgeführten Drogenvortest während einer Kontrolle gegen 00:30 Uhr in der Coudraystraße positiv auf den Konsum von Cannabis getestet. Bei einer anschließenden freiwilligen Nachschau in seinem Fahrzeug konnte dann auch ein Cliptütchen mit etwa 0,5 g Cannabis aufgefunden werden. Weiterhin konnte gegen 00:45 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße ein 43-jähriger Audi-Fahrer kontrolliert werden. Dieser wies bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 0,75 prom. auf. Der dritte Fahrzeugführer wurde gegen 19:45 Uhr in der Wagnergasse kontrolliert. Auch hier verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf den Konsum von Cannabis. Alle drei Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Gegen den Fahrer, bei welchem die Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden wurden, wurde außerdem eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Oliver Koch Polizeikommissar

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell