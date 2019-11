Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 03.11.2019

Apolda

Unter Alkoholeinfluss gefahren Am 02.11.2019 gegen 22:20 Uhr wurde der 52 Jahre alte Fahrer eines Pkw BMW in der Buttstädter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Ebenfalls mit Alkohol unterwegs war am 01.11.2019 gegen 10:35 Uhr der Fahrer eines Pkw Ford Focus. Der Fahrer wurde in der Utenbacher Straße angehalten und kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille.

Wildunfall Am Freitag, 01.11.2019, 14:20 Uhr, kam es zum Unfall auf der Straße zwischen Apolda und Utenbach. Der Fahrer eines Pkw Renault Laguna befuhr die Landstraße aus Richtung Apolda kommend. Plötzlich überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

