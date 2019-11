Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zwei Fahrzeuge mussten am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall abgeschleppt werden. Eine Skoda-Fahrerin befuhr ein Parkhaus in der Innenstadt vom Parkdeck 1 zum Parkdeck 2. Ihr kam eine Opel-Fahrerin entgegen. Beide stießen seitlich zusammen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Opel gegen die Wand des Parkhauses gedrückt. Die Opel-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Ein Hyundai-Fahrer stellte sein Auto am Mittwochabend in der Karl-Liebknecht-.Straße auf Höhe der alten Tankstelle an und verließ das Fahrzeug. Offensichtlich hatte er die Handbremse nicht fest genug angezogen. Das Auto machte sich selbständig und rollte auf die Straße. Dabei stieß es erst gegen eine Straßenbahn und dann weiter gegen ein Auto. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Ein Ladendieb war am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in Isserstedt aktiv. Der Mann begab sich in das Geschäft und entnahm aus den Regalen drei Flaschen Whisky und zwei T-Shirts. Er packte die Waren im Wert von 160 Euro in einen mitgebrachten Beutel und lief damit durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Kurz darauf wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen. Die informierten Polizeibeamten kamen hinzu und nahmen eine Anzeige auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann den mitgebrachten Beutel extra so präpariert hatte, dass der Diebstahl nicht entdeckt werde. Dieser Vorsatz ging nicht auf: der Mann aus Polen war direkt beim Einpacken des Diebesgutes beobachtet worden und muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Zu einem Unfall kam es am Mittwochabend auf der B7 bei Isserstedt. Ein Auto-Fahrer wollte von der Hauptstraße in Isserstedt auf die B7 in Richtung Jena abbiegen. Dabei übersah er ein anderes Auto und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden. Die B7 wurde vorrübergehend voll gesperrt, der Verkehr konnte jedoch umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell