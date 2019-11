Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit der üblichen Masche "Sie haben gewonnen" rief am Mittwoch ein Unbekannter bei einem älteren Mann in Tauchlitz an. 39.000 Euro betrug der vermeintliche Gewinn. Im Gegenzug dazu sollte der Mann für 900 Euro Geldkarten erwerben. Der 75-jährige informierte die Polizei. Die Beamten waren zugegen, als sich der Anrufer erneut meldete. Sie übernahmen das Gespräch und gaben sich als Polizeibeamter zu erkennen. Der Unbekannte Anrufer erwiderte darauf, dass er "Polizeihauptkommissar Kilian" sei und beschimpfte die Beamten. Danach beendet er das Gespräch. Die Nummer mit Berliner Vorwahl wurde gesichert, eine Anzeige wegen versuchten Betrugs und Amtsanmaßung aufgenommen.

Ein 22-Jähriger kam am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr zur Polizei in Eisenberg um eine Unfallflucht anzuzeigen, jemand war offenbar gegen den Spiegel seines Autos gefahren. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest dass der junge Mann betrunken ist, 1,13 Promille zeigte der Atemtest. Die Anzeige wegen Unfallflucht wurde aufgenommen, eine weitere aber wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Auf der Straße zwischen Kursdorf und Rauda kollidierten am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr ein PKW und eine Radfahrerin. Das 29 Jahre alte Radfahren wollte kurz vor Rauda nach links abbiegen. In diesem Moment wurde sie von der PKW-Fahrerin überholt. Es kam zu einer leichten Berührung, wobei sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Ein Atemtest ergab bei der jungen Frau 0,59 Promille.

Ein Schaden von 15.000 Euro entstand am heutigen Freitagmorgen als sich in einem Betrieb in Dothen Fett in einer Pfanne entzündete. Aus der anfänglichen Verpuffung entwickelte sich ein Brand, der auch die Gebäudesubstanz beschädigte. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

