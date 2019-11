LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 01.11.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Durch unbekannte Täter wurde zwischen dem 30.10. und 31.10.2019 auf dem Parkplatz in Apolda, An der Karlsquelle von einem hier abgestellten Lkw ein Weitwinkelspiegel beschädigt und der linke Scheibenwischer abgerissen, Sachschaden 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Freitag, dem 25.10.2019 kam es gegen 14:40 Uhr in der Auenstraße in Apolda, zwischen einem Anwohner und dem Fahrer einer Motocrossmaschine zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Fahrer der Motocrossmaschine wurde auf sein nicht zugelassenes, viel zu lautes Krad angesprochen. Dieser reagierte aggressiv darauf. Der Anwohner gab dem Crossfahrer daher zu verstehen, dass er die Polizei verständigen werde. Zuvor fotografierte der Anwohner noch den Fahrer mit seinem Krad. Dieser fuhr nunmehr los. Da der Anwohner direkt vor dem Krad stand, wurde dieser daraufhin angefahren. Nicht dass dies reichte, fuhr der Kradfahrer weiter und schob den Anwohner mit seiner Crossmaschine langsam ca. 1 m rückwärts, sodass der Anwohner zu Boden stürzte und ihm dabei sein Handy aus der Hand fiel. Das Handy wurde dadurch beschädigt.

Gesucht wird nun ein junger Mann mit einer weißen Motocrossmaschine, welches über der Lampe ein gelbes Schild für die Startnummer hat. Der Fahrer ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, von schlanker Gestalt, er trug eine blaue Jeans, eine blaue Sweatjacke, die im vorderen Schulterbereich bis zur Brust hellbraun abgesteppt ist. Dazu trug er schwarze Nike-Turnschuhe mit neongrünem Markenlogo. Sein Crosshelm ist weiß/blau/orangefarben. Offensichtlich nutzt oder besitzt der Täter in der Auenstraße einen Garten, in welchem er zuvor an seiner Crossmaschine bastelte.

