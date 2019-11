LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Wildunfall Am Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wechselte kurz vor der Ettersbergsiedlung ein Reh die Straße und wurde von einem Pkw Citroen erfasst, welcher in Richtung Ramsla unterwegs war. Durch den Aufprall wurde das Wild auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte hier gegen einen Pkw Skoda, welcher in Richtung Weimar unterwegs war. Das Reh landete im Anschluss im Straßengraben. Noch bevor der Jagdpächter eintraf, musste es durch die eingesetzten Polizeibeamten von seinen Qualen erlöst werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Einbruch In der Nacht zum Donnerstag gelangten unbekannte Täter durch Aufdrücken eines bereits kaputten Fensters in einen Laden am Anger in Kranichfeld. Im Inneren wurden aus einer Kasse circa 50 Euro Hartgeld entwendet. Es wurde kein weiterer Sachschaden hinterlassen.

Brand von Strohballen Durch eine Zeugin wurde am Donnerstagnachmittag aufsteigender Rauch über einem Anwesen in Krautheim festgestellt. Sie verständigte daraufhin umgehend die freiwillige Feuerwehr. Es wurde bekannt, dass Unbekannte sich auf das nur teilweise umfriedete Anwesen begaben und circa 80 Strohballen angezündet hatten. Andere Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.

