Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Mittwoch, den 30.10.19, 06:00 Uhr bis Donnerstag, den 31.10.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Ortslage Auerstedt. In Höhe einer Pferdekoppel waren gerade drei Pferde dabei den Weidezaun zu durchbrechen, was auch gelang. Eines der Pferde lief auf die Fahrbahn und trat mit den Hinterläufen gegen den Kotflügel des Pkw, wobei Sachschaden entstand. Die Pferde blieben unverletzt und konnten im Nachgang eingefangen werden.

Am 30.10.2019, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Auerstedt ein Verkehrsunfall, wobei der Fahrer eines Pkw Skoda beim Wenden ein parkendes Fahrzeug beschädigte. Während der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Beamten beim Verursacher einen Atemalkoholwert von 2,15 Promille fest und ordneten eine Blutentnahme an.

