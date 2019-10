Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 30.10.2019

Apolda (ots)

Durch unbekannte Täter wurde zwischen 12:00 und 21:30 Uhr, am 26.10.2019 in der Liebstedter Berggasse die Tür, auf der Fahrerseite, eines Pkw Daimler zerkratzt, Sachschaden 200 EUR.

Wie erst am 29.10.2019 der hiesigen Polizeidienststelle mitgeteilt, gelangten zwischen dem 24. und dem 25.10.2019 unbekannte Täter auf ein Anwesen in der Neusätze in Apolda und entwendeten ein schwarzes Kraftrad Suzuki GS450L, mit amtlichen Kennzeichen LU-B184.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Vormittag des 29.10.2019 wollte der Fahrer eines Transporters auf dem Parkplatz in Apolda, Am Brückenborn rückwärts ausparken. Dabei unterschätzte er den seitlichen Abstand zu einem dort abgestellten Pkw Skoda und stieß mit diesem seitlich zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf ca. 500 EUR beziffert.

In den Mittagsstunden des 29.10.2019 wurde durch Mitarbeiter ein Kunde des Verbrauchermarktes in Apolda, An der Goethebrücke beobachtet, wie dieser alkoholische Getränke und Lebensmittel aus den Warenträgern entnahm und den Kassenbereich verließ, ohne diese Waren zu bezahlen. Da er sich gegenüber den Mitarbeitern des Marktes nicht ausweisen konnte, wurde die hiesige Polizeiinspektion verständigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell