LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 30.10.2019

Im Bus gestürzt Auf Höhe der Bauhausuni musste Dienstagmittag ein Busfahrer der Stadtlinie 1 eine Gefahrenbremsung einleiten, da ein Mann vor dem Bus auf die Fahrbahn sprang. Hierbei wurde eine Frau (88) aus dem Sitz gerissen und schlug mit dem Kopf gegen einen vor ihr befindlichen Sitz. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Mann, der auf die Straße sprang, soll bevor er in Richtung Innenstadt weggelaufen ist, den Busfahrer noch angegrinst haben. Er war schlank, ca. 180cm groß und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643 - 882-0.

Fußgänger verletzt Ein 57-jähriger Mann übersah am Dienstagvormittag beim Ausparken in der Schützengasse eine hinter seinem Transporter befindliche 63-jährige Frau und kollidierte mit dieser. Die Weimarerin zog sich Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bertrugsversuch Am Dienstagnachmittag erhielt ein 69-jähriger Mann aus Stedten/Ilm einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Angeblich sei es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen. Der Angerufene nahm dem vermeintlichen Ordnungshüter aber mit gezielten Nachfragen sofort den Wind aus den Segeln, so dass dieser das Gespräch ohne weitere Umschweife beendete. Im Anschluss daran erkundigte sich der Mann bei der für ihn zuständigen Polizeidienststelle nach dem Einbruch und dem damit verbundenen Vorgehen. Er hat alles richtig gemacht, den Einbruch gab es nicht und solch ein Anruf von Polizeibeamten würde es auch nicht geben. Er ist dem Betrüger nicht auf den Leim gegangen.

Vor Auto getreten Zwei 13-jährige Mädchen traten aus Frust gegen den Wagen eines 74-jährigen Weimarers. Dieser befuhr die Trierer Straße an der Kreuzung zur Erfurter Straße. Gleichzeitig überquerten die beiden Mädchen die Erfurter Straße bei Rot. Nicht nur, dass die beiden sich nicht richtig verhalten haben, sie traten auch noch vor den Pkw, als dieser die beiden passieren wollte.

Unter Drogen gefahren Positiv auf Amphetamine wurde ein 33-jähriger Mann aus Vippachedelhausen getestet. Der Mann geriet in der Ettersburger Straße mit seinem Opel in eine Verkehrskontrolle. Blutentnahme und Ordnungswidrigkeitenanzeige folgten.

