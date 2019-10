Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine 57 Jahre alte Frau befuhr am Dienstag gegen 13.00 Uhr die Ottogerd-Mühlmann-Straße in Richtung Zentrum und kam aus bisher nicht geklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Straße ab. Dabei beschädigte sie einen geparkten PKW. Ihr VW kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Frau gab an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemtest war jedoch wegen der Rettungsmaßnahmen am Unfallort nicht möglich. Die Fahrerin kam zur Behandlung ins Krankenhaus, wo eine Blutentnahme stattfand.

Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr ging eine Meldung bei der Polizei ein, wonach aus einem Keller eines Wohnhauses An der Leutra ein E-Bike im Wert von 3000 Euro gestohlen wurde. Unmittelbar nachdem die Beamten die Anzeige vor Ort aufgenommen hatten, stellten sie unweit der Kahlaer Straße einen Mann auf einem E-Bike fest, dass dem gestohlenen täuschend ähnlich sah. Beim Versuch, den Fahrradfahrer anzuhalten, flüchtete jener, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Offenbar war der 34-Jährige über die Tiefgarage in den Keller eingedrungen und hat dort das mit drei Seilschlössern gesicherte E-Bike entwendet. Weiter stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Auch eine kleine Menge Marihuana stellten die Beamten bei ihm sicher. Er wurde noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Eine 25-jährige Frau wurde am Dienstagabend in der Fritz-Ritter-Straße Opfer eines sexuellen Übergriffs. Ein unbekannter Mann griff der jungen Frau im Treppenhaus ihres Wohnhauses plötzlich von hinten zwischen die Beine. Der Unbekannte ist etwa 1,75 m groß. Er trug eine hellgrau und weinrote College-Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Nach der Tat rannte er weg, wobei die junge Frau seine Haltung als "nach vorne gebeugt" beschrieb. Hinweise zu den Mann erbeten an die Polizei Jena, Tel. 03641-810

