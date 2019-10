Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 29.10.2019

Erfurt (ots)

Einbrüche auf Baustellen Mehrere Einbrüche auf Baustellen oder in Firmen wurden am Montagmorgen angezeigt. So hebelten im Verlaufe des Wochenendes unbekannte Täter mehrere Fenster und Türen einer Firma in Linda auf und verschafften sich so Zutritt zum Büro. Aus diesem entwendeten sie eine Geldkassette mit knapp 350 Euro. Angerichteter Sachschaden: ca. 1.000 Euro Mehrere Baucontainer wurden auf Baustellen in und um Weimar aufgebrochen. So stahlen unbekannte Täter aus Containern von der Baustelle auf der B85 in Schöndorf Werkzeuge im Wert von ca. 17.000 Euro. Baustoffe und Werkzeuge im Wert von etwa 3.000 Euro entwendeten Täter aus einem Container einer Baustelle in Gewerbegebiet Süßenborn. Aus dem Baumschulenweg wurden Baumaterialien aus Baucontainern entwendet. Der Beuteschaden hier beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu Unbefugten auf Baustellen im Verlauf des vergangenen Wochenendes nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Autos beschädigt Ein 40 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Weimar entlang der Döllstädt- und Röhrstraße insgesamt 18 Autos beschädigt, indem er sie zerkratzt, die Scheiben eingeschlagen und mit dem Fuß dagegen getreten hat. Ein Mann (syrisch), der gerade von der Arbeit kam, hatte dies gesehen und sofort die Polizei informiert. Der stark betrunkene Tatverdächtige, der aus Ungarn stammt, wurde im Gewahrsam untergebracht. Er hat einen Schaden von ca. 6000 Euro verursacht. Gegen ihn läuft jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Graffiti gesprüht Gleich mehrfach in Bad Berka haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Graffiti angebracht. So wurden bisher Tags am Busbahnhof, auf diversen Verkehrszeichen oder am Gymnasium der Stadt festgestellt. In jedem Fall verkündete der oder die Täter seine politische Meinung mit diversen Antifa-Zeichen oder "Fuck AFD"-Statements. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Aufgefahren Vier leicht verletzte Personen, Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro und erhebliche Stauerscheinungen waren am Montagmorgen die Folge eines Unfalls auf dem Autobahnzubringer zur Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach. Ein 21-jähriger Erfurter realisierte zu spät, dass die vor ihm fahrenden alle langsamer wurden. Mit seinem Transporter fuhr er auf einen Audi besetzt mit zwei Männern (24, 64) auf und schob diesen auf den VW eines Erfurter Ehepaares (58, 58). Die L 1056 war über 1 ½ Stunden, teilweise voll, gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell