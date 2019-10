Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena und dem SHK

Jena/Saale-Holzlandkreis (ots)

In der Nacht zum Dienstag suchten Unbekannte einen Audi A5 auf. Das Auto war am Montagabend in der Erbertstraße von der Fahrerin auf dem Parkplatz abgestellt worden. Als sie heute Morgen um 7.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass alle vier Räder abgebaut und entwendet wurden. Der Audi selbst war hatten die Diebe behelfsmäßig auf Steinen aufgebockt. Die Jenaer Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet diesbezüglich unter 03641-810 um Mithilfe. Wer hat in der Nacht zum Dienstag Verdächtiges in der Erbertstraße beobachtet?

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagabend in der Naumburger Straße. Eine Autofahrerin war stadteinwärts unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Ortseingangsschild bremste sie ihr Fahrzeug ab, um an einem Fußgängerüberweg Passanten über die Straße gehen zu lassen. Ein hinter ihr fahrendes Auto hielt ebenfalls an. Eine dahinter fahrende Toyota-Fahrerin bemerkte die Bremslichter zu spät und schaffte es nicht mehr rechtzeitig, ihr Auto anzuhalten. Ihr Auto stieß gegen das vor ihr stehende und schob es durch den Schwung auf das vordere. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mitten auf den Straßenbahnschienen blieb eine Opel-Fahrerin am Montagnachmittag in der Kahlaischen Straße stehen und kam nicht mehr weiter. Das Auto musste abgeschleppt werden. Da der Unfall im Berufsverkehr stattfand, kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in beide Richtungen.

Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Naumburger Straße. Ein VW-Fahrer parkte vorwärts in eine Parklücke ein. Da er nicht zufriedenstellend stand, wollte er seine Parkposition noch einmal korrigieren. Er fährt ein wenig nach hinten und übersieht dabei einen Radfahrer, der gerade hinter dem Auto entlang fuhr. Beide stießen zusammen, der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus.

Einbrecher suchten am Wochenende einen Imbiss in der Göschwitzer Straße heim. Sie versuchten, gewaltsam in das Innere des Ladens zu gelangen, was jedoch misslang. Trotzdem entstand etwa 800 Euro Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, die Jenaer Polizei unter Telefon 03641-810 anzurufen.

Ein Abbiegefehler führte am Montagvormittag zu einem Unfall in Kahla. Ein Seat-Fahrer befuhr die B88 aus Jena kommend in Richtung Rudolstadt. An der Kreuzung zur Chr.-Eckardt-Straße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen auf der Gegenfahrspur fahrenden Lkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer beider Autos wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Seat musste abgeschleppt werden.

