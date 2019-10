Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 29.10.2019

Apolda (ots)

Werkzeugdiebe waren am vergangenen Wochenende in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße unterwegs. In der Niederroßlaer Goethestraße öffneten Unbekannte gewaltsam beide Hecktüren eines hier abgestellten Firmentransporters und entwendeten Elektrowerkzeuge im Wert von 5.000 EUR. In der Nirmsdorfer Dorfstraße wurde ein abgestellter Transporter gewaltsam geöffnet. Hieraus entwendeten der oder die Täter einen Laptop, einen Werkzeugkoffer und weitere Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 4.000 EUR Auch in der Langen Straße in Liebstedt wurde ein Transporter aufgebrochen und Bauwerkzeuge im Wert von rund 1.000 EUR entwendet.

Vom Sonntag zum Montag zerschnitten Unbekannte den Zaun und gelangten so auf das Gelände des THW, Beim Weidige in Apolda. Hier öffneten diese gewaltsam einen Container und entwendeten hieraus zwei Außenbootsmotoren im Wert von ca. 10.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In der Zeit von 15:00 bis 20:00 Uhr, am 28.10.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Wormstedt durch. 38 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 5 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 83 km/h bei erlaubten 50 km/h.

