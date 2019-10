LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Eskaliert ist am Samstagabend eine Situation in einer Bar in der Jenaer Innenstadt. Ein junger Mann war eingeschlafen. Ein Security-Mitarbeiter weckte ihn und forderte ihn auf, das Lokal zu verlassen. Der 23-Jährige reagierte äußerst aggressiv und schlug den Sicherheitsmann ins Gesicht. Einem zu Hilfe eilenden Zeugen biss er in die Hand. Als der Mann von den eingetroffenen Polizisten aus der Bar begleitet werden sollte, wehrte er sich und schlug um sich. Im Gerangel biss er auch einen der Beamten in die Hand - dem Zweiten wurde ein Finger ausgekugelt. Er wurde zur Polizeistation gebracht, wo er zu allem Überfluss in die Zelle urinierte. Der junge Mann hatte verschiedene Drogen bei sich. Sie wurden beschlagnahmt. Außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt um festzustellen, ob der aggressiv reagierende Mann selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er verbrachte außerdem die Nacht im Polizeigewahrsam.

Einen Einbrecher fand ein Gartenbesitzer am Samstagvormittag in der Kleingartenanlage Borngarten in seinem Garten vor. Als der Einbrecher den Garteninhaber um 10.30 Uhr in den Garten kommen sah, griff er ihn an und würgte ihn von hinten mit dem Arm. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Garten. Der Kleingärtner blieb zurück und informierte Polizei und Rettungswagen. Er musste mit seinen Verletzungen im Rettungswagen behandelt und anschließend für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Einbrecher wird auf ca. 40 Jahre geschätzt. Er hatte ein europäisches Aussehen und wirkte "herunter gekommen". Er trug ein blaues Oberteil und eine Brille. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 03641-810 um Zeugenhinweise. Wer hat den beschriebenen Mann am Samstagvormittag gesehen oder wo ist der Einbrecher ebenfalls in Erscheinung getreten?

Mehrere Scheiben schlugen Unbekannte am Wochenende bei einem schwarzen Mercedes ein. Der Fahrer hatte das Auto in der Clara-Zetkin-Straße abgestellt. Als er am Sonntagabend um 19.30 Uhr wieder zu seinem Mercedes kam, stellte er fest, dass die Heck-, die Beifahrer- sowie die hintere Scheibe zerstört wurden. Außerdem war der rechte Außenspiegel einem Angriff zum Opfer gefallen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. zur Aufklärung beitragen können, unter 03641-810 um Mithilfe.

Eine Garage geriet am Sonntagvormittag in der Oberen Kernbergstraße in Brand. Das Feuer griff auf das in der Garage geparkte Auto über. Dadurch entstand größerer Sachschaden. Die Feuerwehr löschte die Flammen, so dass ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden konnte. Die beiden Bewohner des angrenzenden Hauses blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich medizinisch untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung im Jenaer Paradies. Unbekannte begaben sich zu dem Toilettenhäuschen an der Kegelbahn, verbogen den Schließkeil der Tür, wodurch ein Stück der Tür heraus gebrochen wurde. Es ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstanden. Bei einer in der Nähe stehenden Parkbank wurde eine Latte aus der Rückenlehne herausgerissen. Möglicherweise wurde sie als Werkzeug für die Sachbeschädigung genutzt. An der Bank ist ein Schaden in Höhe von 20 Euro entstanden. Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 03641-810 zu melden.

