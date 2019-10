Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 28.10.2019

Apolda (ots)

Von Samstag auf Sonntag gelangten Unbekannte auf ein Anwesen in der Niederroßlaer Franz-Liszt-Straße. Über die Bautür, einer im Umbau befindlichen Gaststätte gelangten der oder die Täter in das Innere. Hieraus wurden Werkzeuge, eine Flex, eine Säbelsäge sowie ein Rührgerät entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 EUR beziffert.

Nach ersten Erkenntnissen drangen Unbekannte gegen 02:00 Uhr, am 28.10.2019 in einen Am Teich in Niederreißen abgestellten Transporter ein und entwendeten hieraus ein mobiles Navigationsgerät und eine Schlag-bohrmaschine mit Akku, Gesamtschaden 300 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle in den Nachmittagsstunden des 27.10.2019 in der Apoldaer Werner-Seelenbinder-Straße verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Cannabis. Gegen den 20jährigen Fahrer eines Pkw Golf wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

