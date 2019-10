LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 28.10.2019

Landespolizeiinspektion Jena

E-Bike gestohlen Dreist und schnell handelte ein Dieb am Sonntagabend im Heimfried. Ein 65-jähriger Mann stellte seinen Audi kurz vor der Haustür ab um etwas in der Wohnung zu erledigen. Als er wenige Minuten später wieder zu seinem Wagen kam, musste er feststellen, dass jemand sein auf dem Fahrradträger befestigtes E-Bike im Wert von 2.000 Euro entwendet hat.

Helm hätte geschützt Dass ein Helm vor weitreichenden Folgen schützt, musste ein 30-jähriger Blankenhainer am Sonntag feststellen. Hätte er auf seinem Motorroller einen getragen, wäre er vielleicht nicht von einer Streifenbesatzung kontrolliert wurden. Dann wäre auch nicht raus gekommen, dass sein Roller gar nicht angemeldet und versichert war. So gab es eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Hoher Sachschaden Vermutlich in den frühen Sonntagmorgenstunden versuchten Unbekannte in eine Lokalität in der Carl-August-Allee einzubrechen. Auf der Gebäuderückseite wurde ein Toilettenfenster aufgehebelt und nach innen gedrückt. Weil dies aber zu eng schien, versuchten die Täter den Vordereingang zu nehmen. An zwei der drei Holztüren konnten Hebelspuren festgestellt werden. Zutritt konnte sich letztlich niemand verschaffen. Allerdings beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 1.000 Euro.

