Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit einer verletzten Person

Jena (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Rudolstädter Straße wurde am Freitag, gegen 19:30 Uhr, ein 18-Jähriger verletzt. Der junge Mann wollte an der Kreuzung Winzerlaer Straße die Fahrbahn überqueren und übersah dabei eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung der Straßenbahn prallte er mit dieser zusammen. Der 18-Jährige musste zur medizinischen Behandlung in das Klinikum Jena gebracht werden.

