Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hausfassade beschmiert

Jena (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend sprühten unbekannte Täter mehrere Buchstaben an eine Hausfassade in der Johannisstraße. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

