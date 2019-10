Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 25.10.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 27.10.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am 25.10.19, gegen 07:00 Uhr ereignete sich in Apolda an der Kreuzung Bahnhofstraße/Dammstraße ein Unfall ohne Verletzte. Der Fahrer eines Pkw Nissan befuhr die vorfahrtberechtigte Dammstraße in Richtung Ortsausgang. Zeitgleich befand sich der Fahrer eines Pkw VW in der Bahnhofstraße und wollte nach links in die Dammstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Pkw Nissan, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag, gegen 14:00 Uhr, in der Ortslage Wersdorf. Ein 58-jähriger Fahrer eines Peugeot Transporters befuhr die L 1057 in Wersdorf aus Richtung Pfiffelbach kommend. In der Ortslage geriet der Transporter in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der weiteren Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw Skoda. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Transporters unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Am Nachmittag des 25.10.19, gegen 14:45 Uhr kam es in Apolda zu einem Vorfall mit einem Crossmotorrad. Hierbei soll eine bislang unbekannte männliche Person mit einem nicht zugelassenen Crossmotorrad den Bereich der Auenstraße mehrfach in beide Richtungen, sowie auf dem unbefestigten Teil der Auenstraße in Richtung Heusdorf, unterwegs gewesen sein. Dabei fuhr der Motorradfahrer fast einen Bürger an, welche den Fahrer zur Rede stellen wollte. Es soll sich um eine weiß/gelbe Crossmaschine gehandelt haben. Der männliche Fahrer trug eine blaue Hose und ein blaues Sweatshirt. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer geben?

Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, kam es in Apolda an der Einmündung Dornburger Straße /Lessingstraße zu einem Unfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Linienbusses befuhr die Dornburger Straße stadteinwärts. Zeitgleich fuhr ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in die gleiche Richtung. An der Einmündung Lessingstraße hielt das Kind zunächst an. Der Bus bog nach rechts ab. In diesem Moment fuhr das Kind los um die Lessingstraße zu queren. Es kommt folglich zur Berührung des Busses mit dem Fahrrad, wodurch das Kind zu Fall kommt und sich leicht am Fuß verletzt.

Am Samstag, gegen 20:45 Uhr wurde durch eine Streife in Apolda in der Schillerstraße ein Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 19-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten unbekannte Täter ein blaues Kleinkraftrad Simson aus einer Garage in Kromsdorf Nord. Das Moped hat einen Wert von ca. 2000 Euro und ist mit dem Kennzeichen AP-S 50 versehen.

Zeugen zu diesem Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell