LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 27.10.2019

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend wurde um 22:30 Uhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer in Ramsla kontrolliert. Der Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 0,83 Promille. Der Mann räumte zudem ein, dass er keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Es wurde die entsprechende Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein und neuerlichem Fahren unter Alkoholeinfluss erstattet.

Unbekannte Täter haben in ein Restaurant in Blankenhain eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Aufhebeln der Hintertür Zutritt zum Gebäude. Im Objekt wurden weitere verschlossene Türen angegriffen. Aus einem Lagerraum wurden mehrere Küchengeräte und Werkzeuge entwendet, zudem entstand Sachschaden.

Am Samstagabend um 18:50 Uhr wurde ein betrunkener Radfahrer in der Schwanseestraße in Weimar festgestellt. Der 30-jährige Mann war mit 1,93 Promille auf dem Gehweg unterwegs. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

In der Samstagnacht um 21:55 Uhr wurde in der Bechsteinstraße in Weimar ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Der 34-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Im Fahrzeug wurden zudem verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Eine Durchsuchung der Wohnung verlief ohne weitere Feststellungen, sodass der Mann nach der Blutentnahme aus den Maßnahmen entlassen wurde.

Eine Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Weimar in der Nacht von Samstag auf Sonntag endete mit zwei Anzeigen. Gegen 03:00 Uhr wurde eine Streitigkeit gemeldet, die sich am Ende als Bedrohung herausstellte. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung hatte ein 27-jähriger Mann mehrere Personen bedroht, sodass eine entsprechende Anzeige aufgenommen wurde. Während der Maßnahmen wurde bekannt, dass der ursprüngliche Anrufer mit einem Fahrzeug vorgefahren war, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und auch hier die entsprechende Anzeige gefertigt.

