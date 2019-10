LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 25.10.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Pressebericht PI Apolda vom 25.10.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom 23.10. zum 24.10.2019 gelangten unbekannte Täter auf ein Anwesen in der Hermstedter Dorfstraße und entwendeten einen Fahrzeugtransportanhänger im Wert von 2.000 EUR, mit den amtlichen Kennzeichen für J-RS35.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In der Zeit von 07:30 bis 12:00 Uhr, am 24.10.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B87 am Abzweig Mattstedt durch. 28 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 93 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

