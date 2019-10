LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Zeugen sucht die Jenaer Polizei nach einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, 11. Oktober in der Tiefgarage des Einkaufscenters "Neue Mitte" in Jena ereignete. Ein Mann hatte um 21.00 Uhr den Feuermelder, der sich neben dem Kassenautomaten befindet, eingeschlagen und anschließend die Tiefgarage verlassen. Durch den Feueralarm wurde die Feuerwehr alarmiert, die daraufhin umgehend zur Tiefgarage eilte. Die Polizei ermittelt wegen Notrufmissbrauchs und bittet Zeugen, die den Mann beobachtet haben, um Mithilfe. Insbesondere ein junges Pärchen, das kurz zuvor einen Parkschein bezahlte, wird gebeten, sich bei der Jenaer Polizei zu melden. Während dieses Vorganges stand der Mann, der kurze Zeit später mutwillig den Notruf auslöste, hinter den Beiden. Das Paar fuhr anschließend mit seinem Auto, vermutlich ein VW, aus der Tiefgarage. Die beiden Parkgaragenbesucher könnten den Herren auch erst in diesem Moment bemerkt haben. Die Zeugen werden dringend gebeten, sich unter 03641-810 bei der Jenaer Polizei zu melden.

Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Jenaer Innenstadt. Der 24-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Paradiesstraße aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Knebelstraße. An der dort befindlichen Fußgängerampel, welche für ihn Rot zeigte, wollte er die Straße überqueren. Er kollidierte mit einem Auto, das diesen Bereich gerade befuhr. Die Ampel zeigte für den Autofahrer grün. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus.

