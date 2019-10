Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 25.10.2019

Weimar (ots)

Transporter ausgebrannt Heute Morgen kurz vor 04.00 Uhr kam es in der Schwanseestraße an einer Gartenanlage zum Einsatz der Feuerwehr. Ein VW-Transporter stand im Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Der Schaden an dem zwei Jahre alten Auto: 30.000 Euro. Mit verbrannt sind auch die Geldbörse und Ausweise des 31 Jahre alten Fahrers. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Auch ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Falschgeld Weil er in einem Supermarkt mit seinem Geld nicht bezahlen konnte, begab sich ein 78-jähriger Mann aus Weimar zu seiner Bank. Da der Mann in Besitz von Falschgeld war, verständigte der Bankmitarbeiter die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten auf beide Herren. Wie sich herausstellte, hatte der ältere Herr aufgrund einer Augenkrankheit keine Chance die "Blüte" zu erkennen. Auch wann und wo er an das Geld gelangt ist, ist noch unbekannt. Der 10-Euro-Schein indes wurde durch die Polizisten sichergestellt.

Rucksack entwendet Von dem Warenständer des "Taschenliebelei" in der Innenstadt entwendeten am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zwei Männer einen Rucksack. Sie bogen einen Ständerarm auf, um so an das Objekt der Begierde zu kommen, welches eigentlich angeschlossen war. Die Täter flüchteten mit dem Rucksack der Marke "Jack Wolfskin" im Wert von 60,- Euro in Richtung der Geleitstraße. Bei den Männern soll es sich um zwei Anfang 20-Jährige gehandelt haben, die kurze schwarze Haare hatten und ca. 165-170 cm groß waren. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Ohne gültige Fahrerlaubnis Bei einer Verkehrskontrolle in der Tiefurter Allee wurde am Donnerstagabend ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt. Der aus der Dominikanischen Republik stammende Mann unterließ es, seinen heimatlichen Führerschein in einen deutschen umschreiben zu lassen. Seit nunmehr sechs Jahren lebt der 39-Jährige hier - nach spätestens sechs Monaten hätte er den Führerschein ändern lassen müssen.

Baufahrzeuge aufgebrochen Gleich zwei Transporter von Baufirmen wurden in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkplatz eines Hostels in der Rießnerstraße aufgebrochen. Bei einem der Transporter zerschlugen die unbekannten Täter die Scheibe der Beifahrertür. Hierdurch entriegelten sie das Fahrzeug und gelangten in den Innenraum. Aus dem Transporter entwendeten sie ein Lasermessgerät, diverse Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von etwa 6.000 Euro. Bei einem zweiten Transporter zerschlugen die Täter die Scheibe der Hecktür. Da das Innere aber zusätzlich durch eine Art Käfig gesichert ist, konnten die Täter kein Beutegut erlangen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell