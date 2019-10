Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 24.10.2019

Weimar (ots)

Urlaub eskaliert Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht zu Dienstag zwischen einem Paar in Tiefurt. Die Amerikaner befanden sich auf Städtereise in Deutschland. In dem Tagebuch des Mannes fand die 54-Jährige wahrscheinlich Dinge, die sie nicht tolerieren wollte. Nachdem sie ihn mit Schlägen aus dem Schlaf riss, steckte sie all seine Sachen unter die Dusche; mit dabei auch sein Laptop. Im Anschluss packte sie ihre Sachen und verließ die Wohnung. Nennenswerte Verletzungen trug der 41-Jährige nicht davon.

Fahrräder miteinander kollidiert Auf einem Waldweg zwischen der ehemaligen Gaststätte "Carl August" und der Ortslage Großschwabhausen kam es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 62-jährige Frau stieß mit einem ihr unbekannten Mann zusammen und verletzte sich hierbei leicht. Noch vom Schreck gezeichnet, sprachen beide Beteiligte am Unfallort zwar miteinander, vergaßen aber die persönlichen Daten auszutauschen. Der Mann oder andere etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Simson gestohlen - Gibt es Zeugen? Am Mittwochmorgen zwischen 07:00 und 10:00 Uhr entwendeten Unbekannte eine in Blankenhain in der Marktstraße abgestellte Simson. Die S50 wurde aus einem umzäunten Gelände trotz Lenkradschloss entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Radfahrer schwer verletzt Unter anderem einen Bruch des Unterschenkels zog sich am Mittwochmorgen ein 35-jähriger Radfahrer zu, als dieser an der Ecke Humboldtstraße / Trierer Straße mit einer Skodafahrerin zusammenstieß. Die Autofahrerin (43) war abgelenkt und verpasste das für sie geltende Grün. Erst nachdem die Ampel bereits wieder auf Rot umgesprungen war, überquerte sie die Kreuzung in Richtung des Kauflandes. Der ihr entgegenkommende Radler wollte eigentlich nach links auf die Trierer Straße abbiegen. Nachdem die Ampel aber wieder umschaltete, entschied er sich nicht zu warten, sondern gleich nach links auf den dortigen Gehweg zu fahren. Just in diesem Moment wurde er von dem Auto erfasst. Der Fahrradfahrer wurde ins Klinikum verbracht.

