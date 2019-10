LPI-J: Meldungen aus dem SHK

Landespolizeiinspektion Jena

Gesundheitliche Probleme sind der Grund für einen Unfall am Mittwochnachmittag in St. Gangloff. Eine Skoda-Fahrerin fuhr von der Autobahn 9 in Richtung München ab, um anschließend auf die in Richtung Berlin wieder aufzufahren. Offensichtlich wird die 36-Jährige aus bisher unbekannter Ursache bewusstlos. Ihr Auto fährt geradeaus über die Landstraße in die Einfahrt einer Firma hinein, wo es gegen vier geparkte Fahrzeuge stieß und sie beschädigte. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr beschädigtes Auto wurde abgeschleppt.

Unter Alkoholeinfluss war ein Audi-Fahrer am Mittwochabend um 18.00 Uhr unterwegs. Der Mann war am Tonteich unterwegs, stieß an einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, informierte die Polizei und hielt den Autofahrer bis zum Eintreffen der Polizisten am Unfallort fest. Es stellte sich heraus, dass der Audi-Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Glück im Unglück hatte ein junger Mann in der Nacht zum Donnerstag. Er verlor kurz nach Mitternacht auf der Landstraße in Richtung Eineborn fahrend die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann blieb unverletzt, am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

