Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am späten Mittwochabend erreichte die Polizei ein Anruf, dass in der Mittelstraße ein Mann ein Fahrrad gegen ein Auto warf. Als die Polizisten eintrafen, konnte der 26-Jährige angetroffen werden. Er hatte durch das Werfen seines Fahrrades einen Schaden an einem geparkten BMW verursacht. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Warum er die Tat begangen hatte, konnte bisher noch nicht ergründet werden.

Ein Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall mit einem Bus am Mittwochnachmittag leicht verletzt. Der Linienbus befuhr die Westbahnhofstraße in Richtung Magdelstieg. Er wollte vor der Eisenbahnunterführung nach links in Richtung Westbahnhof abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

