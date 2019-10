Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 24.10.2019

Apolda (ots)

Zwischen dem 15.10. und dem 23.10.2019 gelangten unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Apoldaer Ernst-Thälmann-Ring. Hieraus entwendeten diese ein schwarzes Mountainbike mit roten Ornamenten, im Wert von 200 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Morgenstunden des 23.10.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Golf die Landstraße von Kleinromstedt in Richtung Apolda. Kurz vor Apolda querte plötzlich ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Stoßstange des VWs kollidierte, Sachschaden 2.000 EUR. Das Reh lief offenbar davon, da es an der Unfallstelle nicht aufgefunden wurde.

Am Mittwochnachmittag fuhren der Fahrer eines Transporters und die Fahrerin eines Pkw VW in Apolda in Apolda die Herressener Straße stadteinwärts. Der Fahrer des Transporters hielt sein Fahrzeug an, so auch die Dame im dahinter befindlichen VW. Plötzlich setzte der Fahrer des Transporters sein Fahrzeug zurück und kollidierte mit dem VW. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden am VW werden auf 100 EUR beziffert. Am Transporter waren keine sichtbaren Unfallschäden zu erkennen.

Berichtigung "Tasche Verschwunden"

Besagte Handtasche wurde am Sonntagnachmittag nicht von einer Parkbank in der Apoldaer Promenade gestohlen, TA Bericht vom 22.10.2019. Die Dame hatte diese auf der Parkbank vergessen und bittet den Finder die Handtasche beim Fundbüro der Stadt bzw. bei der Polizeiinspektion Apolda abzugeben.

