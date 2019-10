Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 23.10.2019

Weimar (ots)

Schranke umfahren Weil das Kartenlesegerät der Schrankenanlage an der Ausfahrt des Atriums nicht nach Wunsch funktionierte, entschloss sich eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin am Montagnachmittag die Schranke zu umfahren. Hierbei übersah sie allerdings einen Poller und kollidierte mit diesem. Am Fahrzeug der Dame und am Poller entstand Sachschaden.

Geld aus Umkleide entwendet Ca. 250 Euro entwendete ein unbekannter Dieb aus den Aufenthaltsraum eines Supermarktes in Weimar. Während der täglichen Ladenöffnungszeiten muss der Dieb unerkannt in den Bereich der Mitarbeiter gelangt sein und hier in deren Taschen ihre Geldbörsen gefunden haben. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt entkommen.

Beleuchtungskontrollen Mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" beteiligte sich die Polizei Weimar am Dienstag an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test 2019". In den Morgen- und Abendstunden wurden vermehrte Kontrollen im Einzugsbereich der PI durchgeführt. 30 der kontrollierten Fahrzeugführer wurden wegen mangelhafter Beleuchtung mit einem Mängelschein belegt und belehrt. Von knapp 15 kontrollierten Radfahrern war über ein Drittel mit mangelhafter oder gänzlich fehlender Beleuchtung unterwegs. Betrachtet man die Folgen nach einem Unfall, so sind diese in aller Regel für Radfahrer doch viel gravierender als für Pkw-Fahrer. Vor diesem Hintergrund sollten die Radler sehr darauf bedacht sein, dass sie während der dunkleren Monate nicht übersehen werden.

