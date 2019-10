Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 23.10.2019

Apolda (ots)

Zur Mittagszeit befuhren der Fahrer eines Pkw Mercedes und der eines Pkw Fiat die Landstraße von Nauendorf nach Bad Sulza. Der Fahrer des Fiats überholte den Mercedes, unterschätzte jedoch den seitlichen Abstand und kollidierte mit dem hinteren Bereich des Mercedes. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf ca. 2.000 EUR beziffert.

In den Nachmittagsstunden des 22.10.2019 wollte der Fahrer eines Pkw Nissan rückwärts am Heidenberg in Apolda ausparken. Dabei übersah er einen im Haltestellenbereich, hinter ihm befindlichen, Linienbus welcher Fahrgäste ein- und aussteigen ließ und kollidierte mit diesem. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 15:00 Uhr, am 22.10.2019 befuhr der Fahrer eins Transporters, von Dentstedt kommend, die Ortslage Kromsdorf. Er unterschätzte den Abstand zu einem am Fahrbahnrand abgestellten Traktor falsch ein. In dessen Folge es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam. Die entstandenen Unfallschäden werden auf 3.000 EUR beziffert. Personen wurden nicht verletzt.

Bei einer Verkehrskontrolle in den Abendstunden des 22.10.2019 in Obertrebra, nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 56jährigen Fahrzeugführer wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell