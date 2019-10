LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

8.000 Euro Bargeld erbeuteten Trickbetrügerinnen gestern von einer älteren Dame in Jena. Die beiden Frauen hatten bei der Seniorin geklingelt und um Zettel und einen Stift - sie wollten angeblich einer Nachbarin eine Nachricht hinterlassen. Während die Eine die Nachricht schrieb, durchsuchte die andere die Wohnung und steckte das entdeckte Bargeld ein. Anschließend verließen sie die Wohnung. Kurz nachdem die beiden Frauen gegangen waren, bemerkte die 87-jährige Seniorin das Fehlen des Geldes und informierte die Polizei. Die Osteuropäerinnen werden wie folgt beschrieben: 1. Frau

- ca. 25 Jahre alt - schlanke Figur - ca. 165 cm groß - lange, schwarze Haare, offen getragen - trug eine Hose

2. Frau

- ca. 45 Jahre alt - kräftige Figur - ca. 165 cm groß

Kriminalhauptkommissar Steffen Pönisch von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle rät: "Lassen Sie niemand Fremden in Ihre Wohnung, auch wenn Sie damit helfen möchten. Zettel und Stift oder eventuell ein erbetenes Glas Wasser kann man gern reichen. Bitte schließen Sie aber für die Zeit, in der Sie das Gewünschte aus Ihrer Wohnung holen, die Tür und lassen so ungebetene Gäste draußen warten. Trickbetrüger nutzen oft die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus, versuchen auf diese Weise in die Wohnung zu gelangen."

Zwei Ladendiebe waren am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in Winzerla unterwegs. Die beiden Männer steckten sich im Kassenbereich gegenseitig mehrere Zigarettenpackungen zu und verließen anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Einer der Beiden konnte vor dem Markt durch eine Kassiererin gestellt und am Arm festgehalten werden. Der Ladendieb konnte dem Griff entweichen, indem er seine Jacke auszog und zurückließ. Anschließend flüchteten beide Männer. Die Polizei wurde informiert. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und stellten die Jacke sicher. In einer Jackentasche fanden die Polizisten einen Haftbefehl gegen einen 27-jährigen Mann. Die Vermutung liegt nah, dass es sich bei dem Ladendieb um diesen handelt. Eine Suche nach den beiden Männern im Umkreis des Einkaufsmarktes, u.a. mit einem Fährtenspürhund, verlief ergebnislos. Die Ermittlungen laufen.

Unbekannte griffen in der Nacht zum Mittwoch einen weißen VW Passat an. Die beiden Männer begaben sich um 1.30 Uhr zu dem Auto, das in der Judith-Auer-Straße geparkt stand. Sie schlugen mit einem bisher unbekannten Gegenstand alle Scheiben des Fahrzeuges ein und flüchteten anschließend in Richtung Schlegelstraße. Ein Zeuge bemerkte die beiden dunkel gekleideten, flüchtenden Personen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung laufen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, unter Telefon 03641-810 um Mithilfe.

