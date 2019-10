Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Intensive Fahndung erfolgreich beendet

Jena (ots)

Anfang Oktober 2019 nutzte ein 29-jähriger Strafgefangener eine stationäre Behandlung in einer Spezialklinik in Sachsen Anhalt zur Flucht. Er war 2017 wegen verschiedener Delikte, u.a. wegen Räuberischer Erpressung, inhaftiert worden und hatte noch eine Reststrafe von 1 Jahr und 5 Monaten abzusitzen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera übernahmen Fahnder der Kriminalpolizeiinspektion Jena die konzentrierte Fahndung nach dem aus Jena stammenden Mann. Die intensiv und beharrlich geführten Fahndungsmaßnahmen zahlten sich in den Mittagsstunden des 22. Oktober aus, der Gesuchte konnte durch Spezialkräfte des Landeskriminalamts Thüringen in einer Wohnung in einem Erfurter Vorort widerstandslos festgenommen werden. Er wurde wieder in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

