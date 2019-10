Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Als ein Auto-Fahrer am Dienstagmorgen mit seinem Audi A4 losfahren wollte, stellte er fest, dass das Auto nicht mehr da war. Er hatte es am Tag zuvor um 13.00 Uhr in der Richard-Sorge-Straße abgestellt. Da das Fahrzeug offensichtlich nicht abgeschleppt wurde, erstattete der Eigentümer Anzeige wegen Diebstahles. Der Audi A4, Limousine, hat getönte hintere Scheiben inkl. Heckscheibe. Er hat einen Wert von etwa 12.000 Euro. In der Nacht zum Montag waren Autodiebe bereits in der Judith-Auer-Straße aktiv. Sie entwendeten einen über Nacht geparkten grauen Audi A4. Das Auto ist Baujahr 2008. Es hat ebenfalls getönte Hinterscheiben. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Diebstahlshandlungen beobachtet haben, unter Telefon 03641-810 um Hinweise.

Schwerpunkt einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen an der Wiesenstraße war die Beleuchtung. Die Polizisten kontrollierten insgesamt 42 Fahrzeuge. Sie mussten wegen unzureichender Beleuchtungseinrichtungen acht Mängelscheine vergeben und fünf Verwarnungen schreiben. Bei einem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen. Auch hier war die Beleuchtung der Grund.

