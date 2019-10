Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 22.10.2019

Apolda (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.10.2019 schlugen unbekannte Täter die vordere rechte Seitenscheibe eines in Apolda am Melanchthonplatz abgestellten Pkw Audi ein, Sachschaden 2.000 EUR. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet.

Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte auf ein Anwesen in Apolda, Weimarische Straße. Über die Nebeneingangstür, eines im Umbau befindlichen Wohnhauses gelangten der oder die Täter in das Innere. Hieraus wurden Werkzeuge und Gartengeräte in einem noch nicht bekannten Ausmaß entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Kurz vor 08:30 Uhr, am 21.10.2019 befuhr ein Linienbus in Apolda die Dornburger Straße aus Richtung Dornsgasse kommend, um nach links in die Bahnhofsstraße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda in Apolda die Bahnhofstraße, in Richtung Dornburger Straße. Der Skoda-Fahrer sah den Bus Abbiegen und hielt sein Fahrzeug an. Der Fahrer des Linienbusses setzte seinen Abbiegevorgang fort, in deren Folge es zu einer Berührung mit dem Skoda kam. Personen wurden nicht verletzt.

