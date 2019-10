LPI-J: Pressebericht des ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Elektrorollstuhl brannte

Am 18.10.19, 13:40 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle Jena eine bedrohliche Mitteilung. In der Tankstelle am Burgaupark soll ein Fahrzeug in Flammen stehen. Vor Ort konnte festgestellt werden, bei dem brennenden Fahrzeug handelte es sich um einen Elektrorollstuhl. Dieser stand in der Einfahrt zur Tankstelle so dass für diese keine Gefahr bestand. Ursache war vermutlich ein Kurzschluss in der Elektrik. Personen wurden nicht verletzt, der Besitzer saß zu dieser Zeit nicht in seinem Fahrzeug.

Ältere Dame angefahren

Am Freitag, gegen 18:45 Uhr, überquerte eine ältere Dame die Camburger Straße im Bereich Kieshügel. Ein 67jähriger PKW Fahrer übersah die Fußgängerin und fuhr sie an. Bei den Unfall erlitt die 86jährige Dame Verletzungen welche stationär im Klinikum behandelt werden mussten.

Schlägerei

Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr erhielt die Polizei Jena mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Johannisstraße in Jena. Bei Eintreffen hatte sich die Lage wieder beruhigt, der Haupttäter war flüchtig, Verletzungen der Beteiligten waren leicht. Der größere Schaden war eine zerstörte Scheibe an einem Dönerimbiss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

