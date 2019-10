Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 20.10.2019

Apolda (ots)

Apolda 20. Oktober 2019

Einbruch in Verbrauchermarkt In der Nacht vom 18.10.2019 zum 19.10.2019 drangen unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt der Stadt Bad Sulza ein. Die Täter gelangten über das Dach in den Verbrauchermarkt und öffneten die Zugangstür zum Büro gewaltsam. Im Büro wurde ein Tresor aufgeflext und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend über ein Seitenfenster. Zur Höhe des entwendeten Bargeldes liegen noch keine Angaben vor. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Wildunfall Am 19.10.2019 gegen 17:35 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Landstraße zwischen Darnstedt und Niedertrebra. Der Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die Straße aus Richtung Darnstedt kommend. Auf einem Leitpfosten saß ein Greifvogel, welcher plötzlich losflog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Es wurden Kratzer und Dellen auf der Motorhaube festgestellt.

Unfall mit Bagger Am Samstag, 19.10.2019, 10:45 Uhr, kam es zum Unfall in Großromstedt, Dorfstraße. Die Geschädigte parkte ihren Pkw VW Passat ordnungsgemäß gesichert am Straßenrand. Ein Baggerfahrer setzt rückwärts und fuhr gegen den parkenden Pkw. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

