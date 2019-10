Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 20.10.2019

Weimar (ots)

Einbruch Am Freitag wurde ein Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, betraten sämtliche Räume, warfen bzw. zerschlugen dieScheiben der Türen und verwüsteten mehrere Zimmer. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Containerbrand Samstagmorgen um 5 Uhr stellte ein aufmerksamer Bürger einen Mülltonnenbrand in der Heldrunger Straße fest. Er schob die brennende Tonne von den anderen weg, um eine Ausweitung des Brandes zu verhindern. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Radfahrer schwer verletzt Freitagmorgen um 7:45 Uhr ereignete sich in der Buttelstedter Straße einschwerer Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 39-jähriger Radfahrer auf demRadweg durch die Bahnunterführung stadteinwärts. Ein vollbesetzterReisebus befuhr die Schopenhauerstraße aus Richtung Bahnhof kommendund wollte nach links in die Bahnunterführung abbiegen. Der Bus hatte ander "Busampel" das Zeichen zum Fahren. Für den Radfahrer galt somitRotlicht an der Ampel. Dieser fuhr trotzdem mit überhöhter Geschwindigkeitin die Kreuzung ein. Hier wurde er vom Bus erfasst. Er kam zu Fall und erlittschwere Kopfverletzungen. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Das Fahrrad wurde stark beschädigt. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Insassen desBusses blieben unverletzt, mussten jedoch in einen Ersatzbus umsteigen.

Angetrunkener Autofahrer kontrolliert Am Sonntagmorgen wurde gegen 01:55 Uhr durch Polizeibeamte der PIWeimar in der Bachstraße in Bad Berka ein Pkw Ford kontrolliert. Dabeiwurde mit dem 29-jährigen Fahrzeugführer auch ein Atemalkoholtestdurchgeführt. Dieser Test ergab vor Ort einen Wert von 0,52 prom. Dem Fahrzeugführer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt und eswurde ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der PI Weimar durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Ordnungswidrigenkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen § 24 a StVG (0,5 Promille-Grenze) eingeleitet.

Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt In der Fuldaer Straße in Weimar wurde am Samstagabend gegen 23:00 Uhr ein Pkw Skoda Fabia kontrolliert. Mit dem 42-jährigen Fahrzeugführer wurdebei der Kontrolle auch ein Drogenvortest durchgeführt. Diese schlug positiv auf Amphetamin und Methamphetamin an. Der Fahrer wurde anschließend mit zur Blutentnahme ins Klinikum Weimar genommen. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt und es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet.

Seeger Polizeioberkommissarin

