LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

von Fahrbahn abgekommen und mit Wasserdurchlauf kollidiert

Freitagmorgen befuhr eine 37jährige Opelfahrerin die Kreisstraße von Königshofen kommend in Richtung Buchheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wasserdurchlauf. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt.

mit Moped in Graben gefahren

Am Samstag kurz vor Mitternacht befuhr ein 17jähriger Kleinkraftradfahrer die Landstraße von Seitenroda in Richtung Kahla. In einer Linkskurve fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus in den Straßengraben. Hier rutschte das Kleinkraftrad samt Fahrer einen Abhang hinunter, wobei dich der 17 Jährige eine Armfraktur zuzog.

