LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Donnerstagabend in Eisenberg verletzt. Ein Autofahrer befuhr die Mühlbergstraße in Richtung Clausstraße. Er geriet aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gesundheitliche Probleme waren offensichtlich der Grund für einen Unfall am Freitagmorgen in Crossen. Ein Suzuki-Fahrer befuhr die Landstraße aus Ahlendorf kommend in Richtung Crossen an der Elster. Am Ortseingang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst das Ortseingangsschild sowie eine Kilometrierung, drehte sich und schleuderte mit dem Heck in einen Gartenzaun. Es entstand Sachschaden. Der 83-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Eine Opel-Fahrerin fuhr am heutigen Freitagmorgen gegen 08.15 Uhr aus Richtung Königshofen kommend in Richtung Buchheim. Ca. 400 Meter nach der Autobahnunterführung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Wasserdurchlauf und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die 37-Jährige wurde verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit, musste abgeschleppt werden.

