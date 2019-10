LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Beim Abreißen von Wahlplakaten beobachtete ein Zeuge am Donnerstagabend drei junge Männer in Jena Ost und informierte die Polizei. Die Polizeibeamten fanden einige Plakate verschiedener Parteien auf dem Gehweg am Camsdorfer Ufer liegend vor. Beim Absuchen im näheren Bereich stellten die Polizisten drei Tatverdächtige (16, 17 und 22 Jahre, deutsch) fest. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung.

Eine Baustelle in der Oberaue, unweit des Ernst-Abbe-Stadions, suchten in der Nacht zum Donnerstag Diebe heim. Sie fuhren zunächst einen Radlader beiseite. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus verschiedene Schleif- und Straßenwerkzeuge im Wert von mindestens 25.000 Euro. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter Telefon 03641-810 zu melden. Wem ist in der Nacht zum Donnerstag Verdächtiges im Bereich der Baustelle am Stadion aufgefallen?

