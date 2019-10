Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Medieninformation der PI Weimar vom 18.10.2019

Enkeltrick Eine unbekannte weibliche Person hatte am Donnerstagnachmittag bei einem älteren Ehepaar aus Weimar versucht, mehrere Tausend Euro am Telefon zu ergaunern. Sie stellte sich als ihre Enkelin vor und benötigte dringend das Geld für den Kauf einer Wohnung in Erfurt. Das Ehepaar ging aber auf den Anruf nicht ein und beendete das Gespräch.

Körperverletzung/Zeugen gesucht Am letzten Dienstag kam es zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Moskauer Straße. Der Geschädigte war mit einem Fahrrad unterwegs und wurde von einem unbekannten Täter angegriffen, so dass er vom Fahrrad fiel. Am Boden liegend, wurde auf den Geschädigte eingetreten. Eine unbekannte männliche Person kam den am Boden liegenden zu Hilfe, so dass sich der Geschädigte entfernen konnte. Die Polizei Weimar sucht hier weitere Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können. Bitte unter 03643/8820 melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss Am Freitagmorgen, gegen 04:50 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw KIA-Ceed auf der Landstraße von Blankenhain in Richtung Kleinlohma. Aufgrund eines Wildwechsels versuchte der 33-Jährige diesem auszuweichen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrmals die Leitplanke. Beide Räder auf der rechten Seite wurden dadurch beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 0,83 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4700 Euro.

auf Treppe gerollt Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 33-Jähriger in Blankenhain verbotswidrig in die Fußgängerzone der Sophienstraße ein. Als er dies bemerkte wollte er mit seinen Opel drehen und wieder ausfahren. Bei dem Wendemanöver schaffte es der 33-Jährige nicht den Gang einzulegen. Dadurch rollte der Pkw vorwärts auf eine abschüssige Treppe zu und blieb auf dieser stehen. Der Pkw wurde durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus Blankenhain geborgen. Die Treppe wurde vorsorglich für den Fußgängerverkehr gesperrt, da eine Beschädigung der Treppe nicht auszuschließen war.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell