Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kurz nach 06:00 Uhr des 17.10.2019 befuhr eine Fahrradfahrerin in Apolda die Robert-Koch-Straße in Richtung Viadukt. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw drängte sie an den Bordstein des Straßenverlaufs. Dadurch kam die Radfahrerin zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich Verletzungen am Körper zu und wurde zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in einer Firma im Apoldaer Gewerbegebiet, An der B87 ein Arbeitsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand in einem Betriebsbereich eine Maschine offen. Durch eine mögliche Fehlschaltung trat Wasserdampf aus. Der Dampf verbrühte den Arbeiter im Bereich der Oberarme. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert.

