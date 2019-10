Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar

Medieninformation der PI Weimar vom 17.10.2019

Unfall mit Kradfahrer Ein 17-jähriger Fahrer einer Kawasaki fuhr am Mittwochnachmittag in der Ortslage Gaberndorf in Richtung Zum Anger. In der Straße Am Schluftergraben verlor er die Kontrolle über sein Krad. Er kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dabei verletzte sich der 17-Jährige und wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Weimar gebracht. An der Kawasaki entstand Totalschaden.

wieder vermehrt Wildunfall Am Mittwoch wurden durch die Polizeiinspektion Weimar mehrere Wildunfälle im Zuständigkeitsbereich aufgenommen.

Ein Schaden von circa 1500 Euro entstand am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, bei einem Wildunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr auf der Bundesstraße 85 in Richtung Buttelstedt. Plötzlich überquerten mehrere Rehe von links die Fahrbahn. Das letzte Tier der Gruppe blieb ohne Grund auf der Fahrbahn stehen. Trotz einer Bremsung wurde das Tier erfasst und in den Graben geschleudert und verendete hier. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 18:45 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinen VW von Daasdorf am Berge in Richtung Ottstedt am Berge. Auch hier kam von links ein Reh auf die Fahrbahn gelaufen. Dem Fahrer war es nicht möglich den Zusammenstoß zu verhindern. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

