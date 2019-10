Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus dem SH

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Dieseldiebstahl in der Nacht zum Donnerstag bei Neuengönna. Unbekannte Diebe begaben sich zu einem über Nacht auf einer Baustelle an der B88 abgestellten Radlader. Sie öffneten gewaltsam den Tankdeckel und zapften anschließend etwa 100 Liter Diesel ab. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 036428-640 um Zeugenhinweise.

Unbekannte wüteten in einer Filiale eines Geldinstitutes in Eisenberg. Sie rissen in der Nacht zum Donnerstag im Selbstbedienungsbereich einen Feuerlöcher aus der Verankerung und entleerten ihn im Vorraum. Anschließend ließen sie ihn fallen und flüchteten aus der Bank. Es entstand enormer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell