Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Melungen aus Jena

Jena (ots)

Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch in Jena aktiv. In der Jenergasse brachen Unbekannte zwei Keller auf. Aus einem der Beiden entwendeten sie eine Sporttasche und einen Kasten Bier. Die Sporttasche wurde allerdings im Kellerbereich an einer anderen Stelle wieder aufgefunden. Ob und was in dem zweiten angegriffenen Keller entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden, da der Mieter bei der Anzeigenaufnahme noch nicht anwesend war. Auch in der Leipziger Straße wurde ein Kellerverschlag gewaltsam geöffnet. In diesem Fall hatten es die Diebe auf einen Receiver und eine Luftpumpe abgesehen. In der Zitzmannstraße wurden ebenfalls drei Keller aufgebrochen. Aus einem entwendeten die Diebe ein Fahrrad im Wert von etwa 2.000 Euro. Ob aus den anderen beiden aufgebrochenen Kellerverschlägen etwas fehlt, müssen die Mieter noch prüfen. Ein 14-Jähriger Jugendlicher erschien am Mittwochabend auf der Polizeidienststelle und erstattete ebenfalls Anzeige. Er hatte sein gelb-schwarzes Downhill-Fahrrad um 18.10 Uhr am Leutragraben abgestellt und angeschlossen. Als er um 19.30 Uhr zurückkam, stand es nicht mehr da. Auch dieses Mountainbike hat einen Wert von etwa 2.000 Euro.

Großer Schaden entstand am Mittwochabend bei einem Unfall in Jena-Nord. Ein LKW-Fahrer befuhr die Dornburger Straße stadtauswärts. Aufgrund rechtsseitig parkender Autos musste er halbseitig auf die Straßenbahnschienen fahren. Dabei übersah er eine Straßenbahn, die gerade in gleicher Richtung unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall entgleiste die Straßenbahn. Dabei wurde der Straßenbahnfahrer leicht verletzt. Am Lkw entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden, an der Straßenbahn ca. 20.000 Euro.

