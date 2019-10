Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Beherzt reagierte ein Mann, als er am Dienstagnachmittag in Kahla bemerkte, dass sein Geschirrspüler plötzlich anfing, zu brennen. Er zog sofort die Sicherung - das Feuer erlosch. So konnte zum Glück größerer Schaden verhindert werden. Die rasch hinzugeeilte Feuerwehr löschte den Geschirrspüler vorsorglich noch einmal ab, es blieb bei etwa 500 Euro Sachschaden.

Zeugen sucht die Polizei nach mehreren Sachbeschädigungen in Bad Klosterlausnitz in der Nacht zum Mittwoch. Ein Unbekannter hatte kurz vor Mitternacht in der Jenaer Straße, im Kurpark sowie in der Straße der Jugend drei Wahlplakate angezündet und ein weiteres in der Eisenberger Straße heruntergerissen. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 036428-640 zu melden.

