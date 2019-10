Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Burgau. Ein VW-Fahrer befuhr die Lobedaer Straße aus Richtung Winzerla. An der Kreuzung zur Göschwitzer Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die für ihn "rot" zeigende Ampel und stieß mit einer Straßenbahn zusammen, die in diesem Moment gerade die Straße befuhr. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Damenviertel. Eine Ford-Fahrerin befuhr die Straße Am Planetarium und wollte in die St.-Jakob-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der junge Mann stürzte auf die Straße und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus.

Von Einbrechern wurde eine Schule in Lobeda-West in der Nacht zum Dienstag heimgesucht. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle in der Schule, indem sie mehrere Türen aufbrachen. Nach erstem Überblick wurden eine Schlagbohrmaschine sowie Akku-Lampen sowie eine Kabeltrommel entwendet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell