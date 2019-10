Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Medieninformation der PI Weimar vom 16.10.2019

Unfall mit Radfahrer Ein 37-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagabend schwer verletzt. Er war mit seinem Rad in der Buttelstedter Straße auf dem abschüssigen Fuß- und Radweg unterwegs und führte seinen Hund mit einer Leine am Lenker. Kurz nach dem Kreisverkehr lief der Hund plötzlich nach links in Richtung der Fahrbahn. Dies hatte zur Folge, dass der Lenker des Rades nach links herumgerissen wurde und der 37-Jährige nach vorn über sein Rad auf den Radweg stürzte. Der Radfahrer war zu diesen Zeitpunkt nicht ansprechbar und wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in die Zentralklinik nach Bad Berka eingeliefert.

Zigarettenautomat aufgebrochen Am Dienstagvormittag wurde bekannt, dass in Bad Berka in der Goetheallee ein Zigarettenautomat mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen wurde. Aus diesen fehlten die Geldkassette und die Zigarettenschachteln. Da der Automat im Bereich einer Baustelle stand, war er kaum zu erkennen. Die Tatzeit liegt hier zwischen den 26.09.2019 und 14.10.2019. Hinweise zu den Tätern sind nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643/8820 entgegen.

Handtasche entwendet Durch eine unbekannte Person wurde am Dienstagmittag in der Döbereiner Straße an einem abgestellten Pkw die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, entwendet. Zuvor wurde durch einen Zeugen bekannt, dass eine männliche Person mit schwarzer Kleidung von diesen Fahrzeug über einen Rasen flüchtete.

