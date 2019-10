Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ziegen und Schafe auf Weide getötet

Jena (ots)

In Cospeda bei Jena wurden heute Morgen zwei Schafe und sieben Ziegen tot auf einer Weide aufgefunden. Es scheint, als ob die Tiere erschossen wurden. Womit, ist noch unklar. Alle Tiere wurden dem Veterinäramt übergeben und sollen in Bad Langensalza untersucht werden, um herauszufinden, wie sie zu Tode kamen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Hat jemand in Cospeda letzte Nacht Schüsse gehört oder andere Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel. 03641-810

