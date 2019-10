LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.10.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Erneut Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Weimar In der Nacht vom 13.10.2019 zum 14.10.2019 kam es in der Stadt Weimar erneut zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Diese ereigneten sich in der Prellerstraße und in der Ackerwand. Es wurden zwei Fahrzeuge angegriffen. Bei diesen wurde jeweils eine Scheibe zerstört und verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von ca. 1500 EUR entwendet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Graffiti In der Zeit vom 10.10.2019 bis zum 11.10.2019 wurden im Bereich eines Spielplatzes in der Weimarischen Straße in Großobringen mehrere Objekte mit roter Sprühfarbe beschmiert. Insgesamt wurden acht Objekte angegriffen. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Unfall mit Personenschaden Am frühen Montagabend ereignete sich auf der B87 zwischen Mellingen und Umpferstedt ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B87 von Mellingen in Richtung Umpferstedt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den dort befindlichen Graben und kollidierte mit einem Baum. Er wurde hierbei schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

