Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Angezeigt hat eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses der Apoldaer Werner-Seelenbinder-Straße, dass Unbekannte im Zeitraum von Ende September bis zum 11.10.2019 ihre Balkonpflanzen mit einem Mittel besprühten. Die Zierpflanzen verfärbten sich und gingen ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Morgen des 14.10.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Seat die Landstraße von Wersdorf nach Pfiffelbach. Plötzlich wechselte ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront des Seat kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

In den Nachmittagsstunden des 14.10.2019 befuhr der Fahrer eines Lkw und der Fahrer eines Pkw Renault in Apolda die Auenstraße, aus Richtung Stadtzentrum. Im Bereich der Auenstraße wendete der Lkw, als der Renault- Fahrer noch zwingend beim Rangiervorgang vorbeifuhr. In dessen Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Am Lkw war kein sichtbarer Unfallschaden erkennbar. Durch das Überholmanöver büßte der Renault Fahrer seine hinter linke Fahrzeugtür ein.

